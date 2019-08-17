Полицейские унимают пьяных людей в центре Петербурга, где проходит пикет «оппозиции»

Санкт-Петербург, 17 августа. Сотрудники полиции в Петербурге усмиряют нетрезвых людей в центре города, где проходят пикеты так называемой «оппозиции».

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к сотруднику правоохранительных органов с претензией, однако объяснить ничего не смог. Полицейский предупредил его, что может быть задержан за то, что находится в нетрезвом виде. Однако прохожий пытался доказать, что он совершенно трезв. Получалось у него это с трудом. Об этом пишут «Невские новости».

«Да ну бросьте вы. Я не пьяный!» — сказал он, еле-еле выговаривая слова.

Сотрудник полиции буквально уговаривал нетрезвого мужчину ретироваться, чтобы избежать задержания. Спустя некоторое время прохожий все-таки пошел гулять дальше.

Напомним, причиной проведения митингов и пикетов стал недопуск соратников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

Например, у правой руки Навального Любови Соболь нашли 15% липовых подписей, кроме того, в ее избирательных листах были подписи мертвецов, а в одной из столичных квартир она организовала штаб по рисовке подписей. Аналогичным незаконными способами действовали и другие соратники Навального, в том числе Илья Яшин и Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Константин Янкаускас.