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Беглов заявил, что на развитие Петербурга нужно заработать 630 млрд рублей

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Беглов заявил, что на развитие Петербурга нужно заработать 630 млрд рублейСанкт-Петербург, 17 августа. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что городу необходимо заработать на развитие порядка 630 миллиардов рублей. Сообщается, что деньги должны пойти на строительство новых дорог, школ, поликлиник и детских садов.

Врио губернатора сообщил, что Петербургу необходимо заработать 630 миллиардов рублей, за счет которых можно будет улучшить транспортную и социальную инфраструктуры в рамках жилищного строительства. Как сообщают «Невские новости», Беглов считает это стоящим перед городом вызовом.

«Сегодня 26 тысяч мест не хватает в школах, 37 тысяч мест в детсадах, и девять тысяч посещений смен в поликлинике. Чтобы приблизиться к нормативам, нам нужно отстроить 169 детсадов, 84 школы и 54 медучреждения», – поделился Беглов.

На строительство социальных организаций потребуется 309 миллиардов рублей, а для развития инженерной инфраструктуры необходимо еще столько же. В итоге, по подсчетам Беглова, нужно 630 миллиардов рублей, который помогут обеспечить город и его жителей всем необходимым.

Отметим, что министерство транспорта уже выделило деньги на строительство 25 дорожных полотен.

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