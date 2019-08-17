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Беглов похвалил юных спортсменов центра «Высота» в Петербурге

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Беглов похвалил юных спортсменов центра «Высота» в ПетербургеСанкт-Петербург, 17 августа. Глава Петербурга Александр Беглов оценил футбольную игру юных спортсменов клуба «Высота» в Петербурге. Кроме того, он пожелал дальнейших успехов всем воспитанникам центра.

Врио губернатора приехал с визитом в новый спортивный комплекс «Высота» в Пулковском. Беглов посмотрел футбольную игру юных спортсменов, а также гимнастическую тренировку воспитанников центра. По итогу, он не только высоко оценил мастерство юных ребят, но и пожелал им дальнейших успехов в спорте.

Центр объединяет три крытых площадки. Одна предназначена для пляжных спортивных игр, таких, как теннис, бадминтон, волейбол и футбол. Другая – для баскетбола, мини-футбола и волейбола. Эта площадка имеет специальный паркет с амортизацией. Последняя объединяет газон, на котором играют в мини-футбол, и грунтовое покрытие, которое используется для теннисных игр. Также в комплексе есть универсальные залы для хореографии, йоги, пилатеса, самбо, дзюдо и аэробики.

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