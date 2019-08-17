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Синоптик рекомендует жителям Петербурга «ловить лето»

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Синоптик рекомендует жителям Петербурга «ловить лето»Санкт-Петербург, 17 августа. Петербуржцев призвали наслаждаться солнечной погодой. Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в северной столице достигнет 25 градусов.

На своей странице в социальной сети Facebook синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге и призвал горожан «ловить лето». Тепло, которому могут позавидовать москвичи, вернулось в северную столицу и должно продержаться еще несколько дней. Температура воздуха, по словам специалиста, составит от +23 до +25 градусов.

Петербург ожидает юго-восточный ветер, скорость которого составит всего 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление мало изменится в течение дня и установится на уровне 764 мм ртутного столба. Как передает синоптик, такой показатель немного превышает норму.

Отметим, что погода в Москве на выходных не такая хорошая, как в северной столице. В Ленинградской области в субботу будет солнечно и тепло, а в столице ожидаются продолжительные ливни.

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