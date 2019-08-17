Беглов осмотрел новую детскую площадку и детский сад в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 августа. Глава Петербурга Александр Беглов приехал в Ленсоветовский, чтобы оценить благоустройство новой детской площадки. Кроме того, он сообщил о скором открытии строящегося в этом районе детского сада.

Александр Беглов приехал в район Шушары и осмотрел обновленную детскую площадку в сквере между домами 8–14. Как сообщают «Невские новости», на этом участке сделали мягкое покрытие, которое, по словам Беглова, должно присутствовать на всех площадках для безопасности детей. Также там установили новое игровое оборудование.

Вместе с тем, врио губернатора посетил строительство нового детского сада с бассейном в Ленсоветовском. В будущем дошкольное учреждение смогут посещать 190 детей, что поможет сократить очереди в другие детсады районе, в которых воспитываются почти 800 дошкольников.

На данный момент выполнено уже 90% строительно-монтажных работ. Уже началось облагораживание прилегающей территории. Также идет завершение отделки внешней и внутренней частей сада.

Застройщик уверяет, что детский сад будет открыт уже в октябре 2019 года, в то время как игровая площадка должна заработать к 1 сентября.