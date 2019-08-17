Реклама может исчезнуть с общественного транспорта в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 августа. Рекламу могут перестать размещать на общественном транспорте в Петербурге. Как сообщается в регламенте, любые информационные или рекламные изображения нельзя будет наносить на внешние стороны транспорта.

Комитет по транспорту в Петербурге разработал регламент, согласно которому рекламу в любом виде запретят размещать на наружных бортах трамваев, автобусов и троллейбусов. Как сообщают «Невские новости», исключением могут стать те изображения, которые связаны с масштабными городскими мероприятиями. Однако праздничные или информационные наклейки на общественный транспорт можно будет разместить только после разрешения СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Внутри общественного транспорта рекламу допускается наносить выше окон на правой стороне салона по ходу следования. Кроме того, в документе отмечается, какой шрифт можно использовать для рекламы. Также теперь есть определенные требования к размеру, внешнему виду и текстовому содержанию рекламных или информационных наклеек.