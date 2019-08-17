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Водитель Volkswagen погиб в массовом ДТП на трассе «Кола»

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Водитель Volkswagen погиб в массовом ДТП на трассе «Кола»

Санкт-Петербург, 17 августа. Массовое ДТП произошло на 99-м километре трассы «Кола» в ночь на 17 августа, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Три автомобиля столкнулись в Волховском районе, погиб один человек. С места аварии госпитализировали трех пострадавших.

По предварительной информации, Volkswagen столкнулся с Mazda, от удара первая иномарка врезалась в грузовик MAN. Volkswagen загорелся, водитель автомобиля погиб, пишут «Невские новости».

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, ведется проверка. По данным МВД России, в Петербурге произошло большинство ДТП с участием каршеринговых автомобилей.

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