Три петербургские улицы закроют на ремонт в выходные

Санкт-Петербург, 17 августа. Дорожные работы начинаются в Центральном, Выборгском и Петродворцовом районах Петербурга. Как сообщается на официальном сайте администрации города, ремонтировать будут Графский переулок, Тихорецкий проспект и Елинскую улицу.

В выходные начинается ремонт дорожного полосная в Выборгском районе. Общая протяженность обновляемого участка на Графском переулке составляет почти 0,3 км. На дорожные работы выделено порядка 5 миллионов рублей. В связи с этим проезд от набережной Фонтанки до Владимирского проспекта будет закрыт с 17 по 24 августа, а также с 27 августа по 3 сентября. А с 25 по 26 августа будет невозможно проехать по Графскому переулку от набережной Фонтанки до Владимирского проспекта.

На Тихорецком проспекте отремонтируют около 3,5 километров на участке от улицы Гидротехников до Северного проспекта. На дорожные работы уйдет около 138 миллионов рублей. Самое длительное ограничение движения будет на этом объекте с 17 августа по 10 сентября на участках от Северного проспекта до Светланского проспекта, а также на участке улиц Веденеева – Академика Байкова.

Улицу Елинскую закроют на ремонт с 18 по 26 августа, а также с 1 по 9 сентября на пересечениях с Межевой улицей, Иликовским проспектом: Межевым спуском, Михайловской улицей, улицей Ломоносова и Владимирской улицей. Всего на обновление дорожного полотна выделено около 16 миллионов рублей.