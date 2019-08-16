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Беглов проверил готовность к 1 сентября школы и детсада в Адмиралтейском районе 

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Беглов проверил готовность к 1 сентября школы и детсада в Адмиралтейском районе 

Санкт-Петербург, 16 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Адмиралтейский район, где проверил готовность к новому учебному году школы №255 и детского сада №39. 

В пятницу Беглов совершил объезд Адмиралтейского района. В начале года градоначальник взял под личный контроль работы по капитальному ремонту школы №255 в Фонарном переулке, 4. Поручения Беглова были выполнены в срок. 

Капитальный ремонт здания, построенного в 1900 году и находящегося в аварийном состоянии, начался в 2016 году. Строители укрепили фундамент и стены, поменяли окна, межэтажные покрытия, отремонтировали фасад и внутренние помещения, а также установили новые системы электро- и водоснабжения. В школе установили новейшее оборудование, сообщают «Невские новости».

Александр Беглов также проинспектировал здание детского сада № 39 на Парфеновской улице, 11 корпус 1, которое тоже будет открыто к 1 сентября. В детском саду будет работать бассейн на 120 мест. В 2019 году коллектив детсада стал победителем во Всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад» и вошел в 1000 лучших детских садов России.

Ранее Беглов сообщил, что власти города приняли решение, «что все строящиеся детсады и школы должны быть с бассейном».

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Источник: Невские новости
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