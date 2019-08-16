Строительство детской поликлиники в Колпино должно завершиться в декабре 2020 года

Санкт-Петербург, 16 августа. Детская поликлиника в Колпино должна открыть свои двери для пациентов к концу декабря 2020 года. Строительство нового медучреждения на Тверской улице началось по поручению врио губернатора Александра Беглова.

Согласно плану, в здании разместятся 19 педиатрических участков и лечебно-профилактическое подразделение, на базе которого будет работать дневной стационар. Первый этаж объекта отдадут под бассейн и отделение неотложной помощи. Приток детского населения в Колпино составляет около тысячи человек в год, поэтому важность этого строительства невозможно переоценить.

«Строительство детской поликлиники назрело еще лет пять или десять назад. Колпинский — это быстро развивающийся район, здесь идет строительство жилья, создается более доступная и комфортная среда для населения», — объяснила важность этого строительства «Невским новостям» главный врач поликлиники № 51 Галина Резчикова.

По словам главврача, сейчас поликлиника обслуживает более 30 тысяч человек. К новому же объекту будет прикреплено сразу 15 тысяч детей, что позволит создать 260 дополнительных рабочих мест и принимать за смену 300 посещений.

Несмотря на то, что власти города заложили первый символический камень поликлиники только 27 июня, строительство в Колпинском районе уже идет полным ходом. Сотрудники компании «С Индустрия», выполняющие работы, доставили на место необходимую технику.

Напомним, проект строительства нового медучреждения на Тверской включен в Адресную инвестиционную программу на 2019 год.