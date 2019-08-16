Реестр обманутых дольщиков Петербурга стал короче на 44 фамилии

Санкт-Петербург, 16 августа. Первые 44 петербуржца из реестра участников долевого строительства получили документы на выплаты вместо недостроенного жилья. Это стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между комитетом по социальной политике, холдингом Setl Group и гражданами, данные о которых есть в реестре.

В пятницу на встрече в АДК «Невская ратуша» 44 нуждающихся дольщика получили документы на выплаты. Председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков напомнил, что в комитете уже много лет принимают заявления от обманутых дольщиков, и хорошо знакомы с этой проблемой.

Ржаненков выразил надежду, что примеру компании Setl Group последуют и другие застройщики, что поможет полностью ликвидировать реестр. Сейчас в нем остаются 165 человек, передают «Невские новости».

«Застройщики понимают, что именно таким образом могут улучшить репутацию всего строительного сообщества Санкт-Петербурга, которая страдает от недобросовестных коллег», — отметил член совета директоров и гендиректор Setl Group Илья Еременко.

Один из участников долевого строительства Юрий Горин добавил, что большая заслуга в решении проблемы врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Отметим, с 1 июля вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан: все денежные расчеты между застройщиком и дольщиком будут производиться при помощи специальных эскроу-счетов. Средства дольщиков обязаны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти денежные средства до передачи квартир покупателям, а строить будут на кредиты банковских организаций.