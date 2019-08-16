Беглов поддержал идею изобразить граффити на стене музея Достоевского

Санкт-Петербург, 16 августа. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с граффитистами, предлагающими изобразить портрет Федора Достоевского на стене дома, в котором находится музей великого русского писателя. Также градоначальник посетил сам музей и обсудил с его сотрудниками перспективы развития учреждения.

Музей Достоевского находится в доме №5/2 в Кузнечном переулке. Рядом со зданием расположен сквер, судьба которого давно активно обсуждается. Ранее здесь хотели построить многофункциональный комплекс, в котором мог бы расположиться музей Достоевского, однако местные жители предпочли сохранить на данной территории зеленую зону, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Тогда активисты молодежного движения «Петербург — город перемен!» провели в сквере работы по благоустройству.

Также волонтеры предложили изобразить портрет Достоевского на стене дома. 16 августа проект представили Александру Беглову, который приехал в Кузнечный переулок, чтобы встретиться с активистами, сотрудниками музея и местными жителями.

«Литературный стрит-арт является важной частью нашего города. Петербург — инициативный, культурный город, и очень важно повышать уровень культуры нашей молодежи», — рассказал сопредседатель движения «Петербург — город перемен!» Георгий Рожков.

Активист подчеркнул, что Северная столица нуждается в украшениях, поскольку в городе большую часть года идут дожди. Кроме того, по словам Рожкова, в Петербурге очень много творческой и инициативной молодежи, представители которой неоднократно обращались к организации со своими проектами.

«Мы как раз хотели здесь, в Кузнечном переулке, на стене здания литературного музея Достоевского сделать первый шаг нашего большого проекта. Мы обратились к Александру Дмитриевичу Беглову с просьбой поддержать эту инициативу и услышали от него, что он поддерживает», — поделился активист.

Рожков отметил, что данный проект, несомненно, нужно согласовать и с местными жителями, и с сотрудниками музея. По его словам, все нужно сделать «культурно и хорошо».

«Александр Дмитриевич дал нам добро, сейчас будем очень усиленно работать, чтобы доделать все и воплотить проект в жизнь», — сообщил Рожков.

Александр Беглов подчеркнул, что молодежные инициативы очень важны для развития Петербурга. Он также напомнил о программе «35 на 35», согласно которой не менее 35% управленцев в Петербурге должны быть не старше 35 лет. Градоначальник отметил, что вместе с активистами над благоустройством сквера должны работать специалисты. В ближайшее время они пообщаются с волонтерами и через неделю представят Беглову доклад.

«У нас появился главный художник. Я дам поручение. Такие вещи должны проходить через определенную комиссию. Инициатива — это хорошо, но когда работают профессионалы, тоже очень хорошо», — сказал глава Петербурга.

Кроме того, Беглов пообщался с сотрудниками музея Достоевского во время осмотра экспозиции. Он подчеркнул, что нужно хорошо подумать над организацией пространства музея, а также над остальными вопросами. По словам Беглова, второй этаж музея можно осовременить, добавив интерактивные табло или еще какие-то инновационные элементы. При этом необходимо сохранить все интерьеры, в которых жил выдающийся писатель.

«Очень хорошо, что Александр Дмитриевич к нам зашел и увидел, что те проблемы, о которых мы постоянно говорим, действительно существуют. Музей нуждается в помощи, нуждается в пространстве. Мы рады, что он это увидел. Нам поможет любое помещение рядом с музеем, и мы очень рады его визиту», — рассказала заместитель директора музея Достоевского Вера Бирон.

Беглов попросил сотрудников музея подготовить предложение по развитию учреждения, сообщают «Невские Новости». Он подчеркнул, что средства на данный проект будут выделены из бюджета, поскольку наследие Достоевского имеет колоссальное значение не только для Петербурга, но и для всей России.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов поблагодарил активистов за благоустройство сквера в Кузнечном переулке. А местные жители выразили признательность градоначальнику за сохранение зеленой зоны.