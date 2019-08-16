Беглов поблагодарил активистов за благоустройство сквера в Кузнечном переулке

Санкт-Петербург, 16 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов обсудил с активистами движения «Петербург – город перемен» дальнейшее преображение сквера в Кузнечном переулке.

Встреча прошла прямо в сквере – под открытым небом и в формате диалога. Уже долгое время участники молодежного движения лично проводят здесь работы по благоустройству. Например, сами устанавливали лавки, на которых теперь можно отдохнуть в тени деревьев. Останавливаться на достигнутом они не собираются, в планах – преобразить стену музея Федора Достоевского, украсив ее граффити с изображением великого писателя. Александр Беглов поддержал инициативу и пообещал поспособствовать. Он даст поручение главному художнику города, чтобы специалисты обратили внимание на проект активистов.

Глава поблагодарил их за активность, подчеркнув, что взаимодействие между креативными молодыми людьми и профессионалами дает наилучший результат. Ранее на месте сквера хотели построить новое здание музея. Как сообщалось на spb.kp.ru, оно могло появиться между пятым и девятым домами. Однако неравнодушные горожане высказались против этой идеи и парк в Кузнечном переулке удалось сохранить. Теперь он включен в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Во время встречи местные жители поблагодарили врио губернатора за блокирование идеи строительства многофункционального комплекса на месте сквера. Александр Беглов также посетил сам музей великого писателя. Там ему рассказали, что музею не хватает места, и он пообещал что-нибудь предпринять, — сообщают «Невские новости».

На встрече глава подчеркнул, что власть будет и в дальнейшем оказывать поддержку в реализации интересных инициатив, чтобы город становился только лучше. Сегодня Александр Беглов также осмотрел новые детские сады, расположенные в Адмиралтейском районе.