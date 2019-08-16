Обвиняемого в педофилии активиста «Весны» оставили под арестом еще на месяц

Санкт-Петербург, 16 августа. Калининский районный суд Петербурга продлил еще на месяц арест активисту движения «Весна» Владимиру Казаченко, который подозревается в педофилии.

На рассмотрение скандального дела пришли соратники Казаченко, которые прокомментировали возбужденное против него дело. Они заявили, что в связи с 14-летней девушкой «нет ничего такого» и что «она уже не ребенок». Что касается видео оргии со школьницами, то ее сторонники Казаченко не видели, сообщает портал «Невские новости».

Напомним, что ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело против активиста «Весны» по статье «Развратные действия». Молодой человек подозревается в совращении двух несовершеннолетних девушек 14-ти и 17-ти лет. В телефоне одной из них сотрудники полиции нашли видеозапись и фотографии оргии.

Несмотря на это, петербургское отделение «Весны» не стало исключать активиста из своих рядов. Более того, движение выразило поддержку предполагаемому педофилу и начало сбор средств для помощи своему соратнику.

Казаченко уже привлекался к административной ответственности за хулиганство. По мнению петербургского омбудсмена Татьяны Агапитовой, в деле с Казаченко нет никакого политического подтекста. Ответственность за уголовно наказуемое преступление распространяется на любого россиянина вне зависимости от его социального положения и политических взглядов, добавила Агапитова.