Беглов проверил готовность школы в Адмиралтейском районе Петербурга к новому учебному году

Санкт-Петербург, 16 августа. Глава Петербурга Александр Беглов проверил готовность школы №255 к новому учебному году.

Во время объезда Адмиралтейского района врио губернатора посетил школу №255, ученики которой углубленно изучают предметы художественно-эстетического цикла. В здании на Фонарном переулке проводился капитальный ремонт, и глава города решил убедиться, что учебное заведение готово к новому учебному году.

Здание было построено в 1900 году. Капитальный ремонт в школе начался в 2016 году, однако из-за аварийного состояния помещения строителям пришлось проводить дообследование и делать новый проект ремонта.

Во время реконструкции были укреплены фундамент и стены, а также чердачные и межэтажные перекрытия. В помещениях были заменены окна. Были обновлены системы электро- и водоснабжения.

Школу в Адмиралтейском районе оснастили инновационным оборудованием, которое позволит ученикам добиваться успехов в обучении. Школьники смогут осваивать самые передовые технологии, в частности заниматься робототехникой. Образовательное учреждение сможет принять 450 детей.

«У нас открываются очень большие возможности для создания условий в учебном процессе, — приводит слова исполняющей обязанности директора школы Любови Булатовой «Невские новости», — мы сможем проводить преподавание на современном уровне, для внеурочной деятельности появились все возможности».

Ранее Беглов взял ремонт школы №255 под личный контроль. Врио губернатора пообещал, что образовательное учреждение примет детей уже 1 сентября. Инспекция показала, что все поручения главы города успешно выполнены.

Ранее Роскачество нашло дефекты в 39% школьной формы для мальчиков, пишет «Комсомольская права — Санкт-Петербург».