Беглов осмотрел новые детсады в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 16 августа. Глава Петербурга Александр Беглов осмотрел новые детские сады, расположенные на территории ЖК «Измайловская перспектива» в Адмиралтейском районе. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Еще во время объезда района, который Беглов проводил в январе 2019 года, глава Северной столицы дал поручение открыть новые дошкольные учреждения к 1 сентября.

В каждой группе детских садов предусмотрены отдельные помещения для спальни, игровой и санузла. Также есть специальная комната с мультимедийной аппаратурой и детский бассейн.

Кроме того, в рамках объезда Адмиралтейского района Александр Беглов проконтролировал обустройство детской площадки, расположенной у дома №133 по набережной реки Фонтанки. Соответствующую просьбу градоначальник получил во время вручения ключей семьям, ставшим участниками программы «Молодежи — доступное жилье», которое состоялось 29 декабря прошлого года.

Детская площадка построена на бюджетные средства муниципального образования округа Сенной. Площадка оборудована большой горкой, качелями, каруселями и песочным городком. Беглов особо отметил резиновое покрытие, сказав, что песочное покрытие не для нашего города. Родители поблагодарили главу Петербурга за такой замечательный подарок, а также попросили посодействовать в организации клуба молодых семей Адмиралтейского района.