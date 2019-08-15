Настоящий снег «выпал» в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 августа. Настоящий снег заметили петербуржцы на газоне на Краснопутиловской улице в Московском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга», снег использовали при доставке материалов для ремонта канализации. Эти материалы требуют специального температурного режима, отмечает «Комсомольская правда — Петербург».

Позднее снег убрали с газона, пишут «Невские новости». Последний раз снег выпал в Петербурге 3 мая, он припорошил дороги и укрыл Ленинградскую область.

15 августа в Петербурге температура воздуха составила 16 градусов тепла, на предстоящих выходных потеплеет до 20-24 градусов тепла. Синоптики обещают солнечную погоду.