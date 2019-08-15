Аэропорт «Пулково» ввел ограничения проезда для машин со скрытыми номерами

Санкт-Петербург, 15 августа. Ограничения проезда машин со скрытыми номерами к терминалу аэропорта «Пулково» ввели с 15 августа, сообщил оператор аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В зона прибытия и отправления аэропорта разрешена остановка для быстрой посадки и высадки пассажиров. Бесплатно автомобили могут находиться в этой зоне не более 15 минут.

Ограничения проезда автомобилей с нечитаемыми номерами сократят число незаконно припаркованных машин и повысит безопасность пассажиров. Как сообщил оператор «Пулково», сейчас многие таксисты скрывают номера, паркуются в неположенном месте и превышают лимит нахождения в зоне парковки.

Нарушители мешают других автомобилистам и провоцируют ДТП. Особенно это отражается на работе парковочной зоны в часы пик.

Ранее сообщалось, что в мае в петербургском аэропорту пассажиропоток достинг 1,7 млн человек, что на 8% выше показателей прошлого года.