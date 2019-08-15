Беглов сообщил «ВКонтакте», что летчики аварийного А321 учились в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов написал на странице «ВКонтакте», что летчики «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин закончили Петербургский университет гражданской авиации.

Утром 15 августа самолет, выполнявший рейс А321 из Подмосковья в Крым, совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском районе. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин спасли жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа

«Дамир Юсупов и Георгий Мурзин закончили наш университет гражданской авиации. Сегодня в Подмосковье они совершили настоящий подвиг. Гордимся нашими героями!» — написал Беглов.

По предварительной информации, в двигатель попали птицы. СК РФ завел уголовное дело по факту инцидента. В Росавиации пообещали наградить пилотов за профессионализм.

Пассажирам, пережившим жесткую посадку в Подмосковье, выплатят компенсацию в размере 100 тысяч рублей.