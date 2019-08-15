Общественники запустили портал о развитии районов Петербурга

Санкт-Петербург, 15 августа. Жителям Петербурга предложили ознакомиться с программой развития городских районов на новом портале 2024spb.ru.

Данные о приоритетах развития Петербурга озвучивали члены правительства и врио губернатора Александр Беглов. Активисты благоворительного фонда «Поступок» собрали информацию в удобном формате.

На сайте систематизированы данные о строительстве социальных объектов, ремонте дорог и инженерной инфраструктуры, благоустройстве.

«Гласность и открытость – важные составляющие гражданского общества», — пояснил сотрудник пресс-службы фонда, его цитируют «Невские новости».

Петербуржцы могут узнать о финансировании тех или иных проектов, объемы инвестиций и сроки завершения работ.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Соборную мечеть, где ведется масштабная реконструкция на средства города. Он отметил, что объемы строительных работ нужно увеличить.