Музей археологии могут открыть в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 августа. Музей археологии может появиться на базе Института истории материальной культуры РАН в Петербурге, сообщила замглавы учреждения Наталья Соловьева.

15 августа в России, Белоруссии и Казахстане отмечают День археолога. В Петербурге работает один из старейших исследовательских центров, сотрудники которого занимаются раскопками на Кавказе, Кольском полуострове, в Сибири, Туве.

Петербург нуждается в собственном музее археологии, считают в Институте РАН.

«Мы могли бы выставлять коллекции, принимать туристов и жителей города, рассказывать историю Петербурга, института», – рассказала Соловьева, ее цитирует «Петербургский дневник».

На Миллионной улице находится флигель, который следует привести в порядок. Именно тут эксперт предложила организовать экспозицию.

Соловьева считает, что музей также можно создать на базе Ново-Михайловского дворца. На реализацию этих планов необходимо финансирование, добавила она.

Ранее сообщалось, что группа археологов обнаружила захоронения на территории монастыря под Великим Новгородом, они датируются XII веком.