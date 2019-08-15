Беглов осмотрел ход реконструкции Соборной мечети Петербурга

Санкт-Петербург, 15 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Соборную мечеть в день празднования Курбан-байрама.

Александр Беглов пообщался с представителями духовной общины мусульман Петербурга и осмотрел ход реставрационных работ главной мечети города.

«Ремонт нужно сделать качественно и фундаментально, чтобы его хватило на десятилетия», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Соборную мечеть реставрируют с 2000 года за счет бюджетных средств: восстановлены кровля, облицовка фасадов, порталы и лестница минаретов, молельный зал.

Врио губернатора добавил, что в Петербурге всегда мирно жили представители разных народов и культур. Празднование Курбан-байрама создает атмосферу любви и толерантности, отметил Беглов.

Ранее сообщалось, что Беглов попросил жителей города обратить внимание на то, как проводится капитальный ремонт домов. Жители Петербурга являются приемщиками работ, поэтому контроль с их стороны очень важен.