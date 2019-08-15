Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов осмотрел ход реконструкции Соборной мечети Петербурга

39
0 Оставить комментарий

Беглов осмотрел ход реконструкции Соборной мечети Петербурга

Санкт-Петербург, 15 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Соборную мечеть в день празднования Курбан-байрама.

Александр Беглов пообщался с представителями духовной общины мусульман Петербурга и осмотрел ход реставрационных работ главной мечети города.

«Ремонт нужно сделать качественно и фундаментально, чтобы его хватило на десятилетия», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Соборную мечеть реставрируют с 2000 года за счет бюджетных средств: восстановлены кровля, облицовка фасадов, порталы и лестница минаретов, молельный зал.

Беглов осмотрел ход реконструкции Соборной мечети Петербурга

Врио губернатора добавил, что в Петербурге всегда мирно жили представители разных народов и культур. Празднование Курбан-байрама создает атмосферу любви и толерантности, отметил Беглов.

Ранее сообщалось, что Беглов попросил жителей города обратить внимание на то, как проводится капитальный ремонт домов. Жители Петербурга являются приемщиками работ, поэтому контроль с их стороны очень важен.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров