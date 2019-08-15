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Беглов распорядился запустить движение транспорта на проспекте Героев

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Беглов распорядился запустить движение транспорта на проспекте Героев

Санкт-Петербург, 15 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил запустить движение транспорта на проспекте Героев по временной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В комитете по строительству Петербурга пояснили, что на проспекте Героев идет ремонт светофорных столбов. Все работы завершат к концу сентября.

Движение будет осуществляться по улице Маршала Казакова от проспекта Героев до Балтийского бульвара, Ленинскому проспекту от проспекта Героев до Балтийского бульвара, проспекту Патриотов от улиц Маршала Казакова до Маршала Захарова, пишут «Невские новости».

Накануне Беглов посетил с инспекцией котельную на проспекте Обуховской Обороны после реконструкции. Он проверил, как работает тепломагистраль «Пороховская». Петербург нуждается в современном энергоэффективном оборудовании для подготовки к зиме.

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