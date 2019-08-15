Полиция в Петербурге задержала обокравшего туриста вора-карманника

Санкт-Петербург, 15 августа. Мужчина похитил кошелек с деньгами и документами у туриста 1958 года рождения, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 13 августа на Дворцовой набережной. Вор-карманник украл бумажник, в котором были документы и 8 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже, к ответственности привлечен ранее судимый гражданин 1972 года рождения, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что неизвестные в Тихвине похитили банкомат из местной больницы.