Неизвестные украли банкомат из тихвинской больницы

Санкт-Петербург, 15 августа. Полиция разыскивает злоумышленников, похитивших банкомат из медучреждения в Тихвине, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 14 августа. Охранник больницы обнаружил пропажу банкомата, он обратился в полицию.

По словам сотрудника службы безопасности, проникшие в больницу на улице Карла Маркса похитители не смогли открыть банкомат, поэтому забрали оборудование с собой.

Ущерб составит более 3,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о краже, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили порядка 100 тысяч рублей у жительницы Ленобласти.