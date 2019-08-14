Капремонт домов в Петербурге опережает план в 2019 году

Санкт-Петербург, 14 августа. Капитальный ремонт петербургских домов выполняется с небольшим опережением изначального плана. Как сообщили в пресс-службе жилищного комитета Петербурга, в настоящее время выполнено уже 80% работ.

Большинство работ, проводимых в рамках капитального ремонта, направлены на обновление фасадов, лифтов, кровель, а также на замену инженерных систем. На сегодняшний день краткосрочный план ремонтных работ выполнен на 80%, что слегка опережает изначально указанные сроки.

Как сообщает ТАСС, власти выделили на капитальный ремонт 10,4 миллиарда рублей. Всего в порядок приведут 1795 зданий, а общее количество ремонтных работ составит 2671.

Врио губернатора Александр Беглов сообщил, что гарантия на обслуживание обновленных домов будет действовать в течение пяти лет. Если за это время что-либо придет в негодность – это сразу же исправят.