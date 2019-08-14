Представлены первые итоги голосования за проект арт-парка в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 августа. Первые результаты по проекту живописного арт-парка представили в Петербурге. Сообщается, что представители Общественной палаты объявили, за какие концепции горожане отдали свои голоса.

Итоги голосования подвели на прошедшей в Петербурге пресс-конференции. По информации «Невских новостей», Общественная палата и глава городского союза архитекторов рассказали, что результаты опросов на различных платформах отличаются. Однако на официальном сайте арт-парка самым популярным вариантом названия оказался «Тучков буян», вокруг которого возникли бурные споры. Представители поспешили успокоить граждан и заявили, что это не окончательное решение.

Набережная Невы у Биржевого моста в будущем, как считает председатель Общественной палаты Петербурга Нина Кукурузова, должна стать желанным местом, востребованным и удобным. Поэтому при выборе концепции арт-парка организаторы проекта полагаются на мнение горожан.

Свыше 15 тысяч человек приняли участие в голосовании за лучшую концепцию арт-парка. Большинство уверены, что этому месту необходимы интересные ландшафтные решения.

Отметим, что голосование открыто по сей день, поэтому все желающие могут выбрать именно тот дизайн, который ему понравится, и, возможно, именно он ляжет в основу общей концепции арт-парка.