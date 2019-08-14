Умер худрук петербургского кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев

Санкт-Петербург, 14 августа. Художественный руководитель кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев скончался в Петербурге. Сообщается, что худруку было 68 лет.

О смерти Игоря Игнатьева стало известно от заместителя директора Театра сказки Нины Урванцевой. Известно, что худрук петербургского кукольного театра умер на 69-м году жизни ещё 16 июля, однако родственники режиссера просили не объявлять о его смерти раньше.

Игорь Игнатьев за годы работы в различных театрах кукол России поставил около 60 спектаклей. Режиссер работал в областных кукольных театрах таких городов, как Киров, Пермь и Вологда. В последние годы жизни они значился художественный руководителем петербургского учреждения.

Спектакли Игнатьева не только становились лауреатами национальной театральной премии «Золотая маска», но и завоевывали высшую петербургскую награду в области искусства – премию «Золотой софит».