Петербуржцы хотят видеть обустроенную зеленую зону вместо судебного квартала

Санкт-Петербург, 14 августа. Петербуржцы выбрали ландшафтный проект, который предусматривает создание крупной зеленой зоны. Сообщается, что проект ляжет в основу общей концепции арт-парка на набережной Малой Невы.

Горожане на общественном голосовании отдали свои голоса за создание нового городского газона в рамках концепции арт-парка, который в будущем появится в центре Петербурга, на набережной Малой Невы. Президент местного союза архитекторов Олег Романов рассказал на пресс-конференции, что 90% петербуржцев выбрали парковое наполнение под название «главный городской газон».

Кроме того, часть горожан отдали голоса за такие идеи, как зимний каток, фонтаны-шутихи и ботанический сад. Меньше поддержки получили такие наполнения арт-парка, как «назад в СССР», «выставка современной скульптуры», «музей ветра», «йога для все» и «городской пляж».

Отметим, что новая культурная зона должна появится на территории, которую ранее хотели отдать под судебный квартал. Врио губернатора Александр Беглов предложил идею создать арт-парка и получил одобрение Владимира Путина.