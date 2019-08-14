Беглов не сможет принять участие во всех дебатах

Санкт-Петербург, 14 августа. Врио губернатора Александр Беглов рассказал, что не сможет присутствовать на всех предвыборных дебатах. Как сообщает его пресс-секретарь Сергей Кормилицын, Беглов занят подготовкой Петербурга к зимнему периоду.

Александр Беглов рассказал о том, что не сможет принять участие во всех дебатах на встрече с волонтерами. Как сообщает «Интерфакс», врио губернатора занимается открытием школ и детских садов к 1 сентября, а также подготовкой города к зиме. Сергей Кормилицын не уточнил, на скольких дебатах появится Беглов, однако добавил, что врио губернатора никто не будет представлять на предвыборных мероприятиях.

Отметим, что Беглов ранее планировал посетить все предвыборные дебаты и лично пообщаться с оппонентами. Первые встречи кандидатов уже состоялись 13 августа. Всего будет проведено семь дебатов, однако участники до сих пор не определены. Кандидатами на должность губернатора Петербурга являются Александр Беглов, Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова. Сами выборы должны состояться в единый день голосования – 8 сентября.