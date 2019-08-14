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Активисты потребовали от Бузовой извинений за ролик, в котором она назвалась блокадницей

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Активисты требуют Бузову извиниться за ролик, в котором она выступает блокадницейСанкт-Петербург, 14 августа. Активисты молодежного движения «Петербург – Город Перемен» требуют у Ольги Бузовой публичных извинений за видеоролик, в котором она облизывает тарелку и называет себя блокадницей.

Самое крупное молодежное движение в Петербурге не оценило скандальный ролик певицы, выложенный в социальной сети Instagram. Активисты выступают против шуток, которые связаны с историческими событиями города, а тема блокады в Ленинграде считается для них святой.

На официальных страницах движения в соцсетях появились фотографии с сопредседателями Георгием Рожковым и Никитой Донцовым, на раскрытых ладонях которых написано #ОляИзвинись. Также представители проекта заявили о желании провести серию одиночных пикетов под девизом «Твои слова – водица, надо извиниться!».

Никита Донцов заявил, что блокадники являются героями, а не обнаженными телеведущими, поэтому требует извинений от Ольги Бузовой за ее глупый поступок. Представители движения считают, что испытываемые в дни блокады лишения не должны становиться поводом для шуток.

Напомним, что ранее против видео Ольги Бузовой высказался песенный поэт Илья Резник. Он пристыдил певицу, сказав, что она «пухнет от денег».

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