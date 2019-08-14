Беглов осмотрел реконструированную котельную в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил проспект Обуховской Обороны, чтобы оценить реконструкцию котельной. Сообщается, что он также проинспектировал все теплосети Невского района.

Беглов изучил процесс работы по реконструкции теплосетей, в частности, он осмотрел тепломагистраль «Пороховская» и котельную в доме №33а на проспекте Обуховской Обороны. Врио губернатора отметил, что важно обновить все системы теплоснабжения, чтобы в зимний период у местных жителей не возникали проблемы с прогревом квартир.

Как сообщают «Невские новости», новая котельная имеет современное энергоэффективное оборудование и производит тепло в автоматическом режиме. Все необходимое оснащение произведено на российских заводах. Сообщается, что мощность обновленной котельной увеличится до 12 МВт.

Отметим, что новое оборудование позволит снизить теплопотерю и уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, расход газа станет гораздо эффективнее.