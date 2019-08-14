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Беглов попросил петербуржцев контролировать капремонт

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Беглов попросил петербуржцев контролировать капремонтСанкт-Петербург, 14 августа. Петербуржцев попросили следить за выполнением капитального ремонта. Врио губернатора Александр Беглов заявил, что жителям Красногвардейского района необходимо контролировать процесс, так как работы ведутся за счет их средств.

Беглов проинспектировал ход капитального ремонта домов, находящихся на улице Маршала Блюхера в Красногвардейском районе, и попросил жителей лично проконтролировать работу. На ремонт идут деньги из городского бюджета и из денег, которые выплачивают собственники жилья.

Врио губернатора считает, что это условное деление и все средства принадлежат петербуржцам. Как передают «Невские новости», жители являются как приемщиками, так и заказчиками капремонта, поэтому контроль с их стороны очень важен.

Отметим, что в домах по улице Маршала Блюхера, прежде всего, ремонтируют фасады, кровли и лифты. Работы ведутся одновременно в трех зданиях, которые возвели около 50 лет назад. Уже сейчас дома стали более комфортными и безопасными для жильцов, а приведенные в порядок фасады сделали улицу более светлой.

 

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