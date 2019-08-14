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Дождь и тепло придут в Петербург в середине недели

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Дождь и тепло придут в Петербург в середине неделиСанкт-Петербург, 14 августа. Температурное значение в Петербурге будет находиться в рамках климата. Как прогнозируют синоптики, в ближайшие часы в городе пройдет дождь.

Петербуржцев ожидает дождливая, но при этом теплая погода в среду. Специалист центра погоды «Фобос» рассказал, что небо над Северной столицей затянется облаками, а в некоторых районах выпадут осадки. Вместе с тем, теплая погода будет сохраняться до конца этой недели. Такие погодные условия, по словам синоптика, укладываются в климатические рамки региона.

Погода окажется под влияние периферии циклона. Максимальная температура воздуха достигнет 23 градусов. Ожидается появление юго-западного ветра, скорость которого составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится в течение дня и будет находится на уровне 756 мм ртутного столба.

Отметим, что синоптик прогнозирует возвращение жары уже в эти выходные. Температура воздуха в Петербурге в конце недели поднимется до 27 градусов.

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