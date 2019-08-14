Пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 августа. Житель Киришинского района изнасиловал несовершеннолетнюю петербурженку на садовом участке Ленобласти. Как сообщает источник в правоохранительных органах, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Безработный житель Ленинградской области напился и стал приставать к несовершеннолетней девочке. Пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю петербурженку на одном из садовых участков СНТ «Предпортовая».

Как сообщают «Невские новости», в полицию обратилась 33-летняя мама потерпевшей. Представители правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место преступления и взяли необходимые показания у потерпевшей.

Известно, что 62-летний насильник был задержан следственно-оперативной группой. Полиция выясняет все обстоятельства, которые подтолкнули мужчину на изнасилование. Уголовное дело по факту происшествия еще не возбуждено.