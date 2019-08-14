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Медсестры ограбили пожилую петербурженку

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Медсестры ограбили пожилую петербурженкуСанкт-Петербург, 14 августа. Жительницу Петербурга оставили без накопленных денег. Как сообщает источник в правоохранительных органах, преступление совершили две женщины под видом медсестер.

Пенсионерка впустила в свою квартиру неизвестных женщин в белых халатах. По информации «Невских новостей», они обманули 88-летнюю даму, представившись работниками поликлиники и предложили женщине измерить давление. После ухода так называемых медсестер пожилая петербурженка обнаружила, что из квартиры пропали ее накопления.

Известно, что сумма, которую сберегала пенсионерка, составляла 1,6 миллиона рублей. Она хранила все деньги в своей квартире по улице Наличной.

Отметим, что полиция находится в процессе поиска двух женщин, который под видом медсестер совершили преступление, и выясняет все обстоятельства дела. Уголовное дело по факту происшествия еще не возбуждено.

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