Полиция начала проверку по факту изнасилования гражданина США в Петергофе

Петербург, 14 августа. Петербургская полиция начала проверку по факту вероятного изнасилования подданного США в Петергофе.

Как сообщают «Невские новости», преступный факт, по словам самого потерпевшего, в отношении него был совершен в ночь на 11 августа. При этом американский гражданин мало что помнит из событий того времени.

30-летний мужчина рассказал стражам правопорядка, что во время отдыха в одном из ночных клубов он познакомился с парнями младше себя, после чего компания поехала кататься по ночному городу на автомобиле. Однако что было дальше – житель США не помнит.

По словам американца, очнулся он утром в незнакомой квартире в районе Петергофа, по своему состоянию решил, что его изнасиловали, а также обнаружил пропажу наручных часов и двух тысяч рублей. Через некоторое время потерпевший добрался до гостиницы на набережной реки Фонтанки в центре города, и позвонил в консульство.