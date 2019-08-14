Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция начала проверку по факту изнасилования гражданина США в Петергофе

46
0 Оставить комментарий

Полиция начала проверку по факту изнасилования гражданина США в Петергофе

Петербург, 14 августа. Петербургская полиция начала проверку по факту вероятного изнасилования подданного США в Петергофе.

Как сообщают «Невские новости», преступный факт, по словам самого потерпевшего, в отношении него был совершен в ночь на 11 августа. При этом американский гражданин мало что помнит из событий того времени.

30-летний мужчина рассказал стражам правопорядка, что во время отдыха в одном из ночных клубов он познакомился с парнями младше себя, после чего компания поехала кататься по ночному городу на автомобиле. Однако что было дальше – житель США не помнит.

По словам американца, очнулся он утром в незнакомой квартире в районе Петергофа, по своему состоянию решил, что его изнасиловали, а также обнаружил пропажу наручных часов и двух тысяч рублей. Через некоторое время потерпевший добрался до гостиницы на набережной реки Фонтанки в центре города, и позвонил в консульство.

infox - new
Источник: Невские Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров