Строительство завода «Хакель» стартовало в Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 августа. Торжественная церемониею по случаю начала строительства завода «Хакель» прошла в Ломоносовском районе Ленобласти. Комплекс будет производить электротехническое оборудование чешского бренда.

В парке «Гринстейт» отпраздновали старт строительства производственной компании Hakel, которая является официальным представителем чешской марки в России. Как сообщают «Невские новости», на возведение комплекса будет потрачено порядка 350 миллионов рублей. На заводе планируют создавать заземляющие и молнезащитные устройства, а также приборы защиты импульсных перенапряжений и другое электротехническое оснащение.

Новое предприятие даст возможность трудоустроить около 200 человек. Комплекс займет площадь в 11 тысяч квадратных метров. Строительство должно быть завершено уже к 2020 году.

Отметим, что производитель «Хакель» продает 80% своего оборудования на российском рынке, остальное реализуется в СНГ.