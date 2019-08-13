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Строительство завода «Хакель» стартовало в Ленобласти

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Строительство завода «Хакель» стартовало в ЛенобластиСанкт-Петербург, 13 августа. Торжественная церемониею по случаю начала строительства завода «Хакель» прошла в Ломоносовском районе Ленобласти. Комплекс будет производить электротехническое оборудование чешского бренда.

В парке «Гринстейт» отпраздновали старт строительства производственной компании Hakel, которая является официальным представителем чешской марки в России. Как сообщают «Невские новости», на возведение комплекса будет потрачено порядка 350 миллионов рублей. На заводе планируют создавать заземляющие и молнезащитные устройства, а также приборы защиты импульсных перенапряжений и другое электротехническое оснащение.

Новое предприятие даст возможность трудоустроить около 200 человек. Комплекс займет площадь в 11 тысяч квадратных метров. Строительство должно быть завершено уже к 2020 году.

Отметим, что производитель «Хакель» продает 80% своего оборудования на российском рынке, остальное реализуется в СНГ.

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