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Камеры появятся на избирательных участках Петербурга

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Камеры появятся на избирательных участках Петербурга Санкт-Петербург, 13 августа. Видеонаблюдение установят в большинстве избирательных участков Петербурга по случаю осенних выборов губернатора. Сообщается, что почти 90% пунктов для голосования оснастят камерами в этом году.

Всего в Санкт-Петербурге организуют около двух тысяч избирательных участков, среди которых 20 дополнительных пунктов находятся в Псковской области и 72 – в Ленинградской области. По сообщению «Невских новостей», горизбирком подтвердил установку видеонаблюдения на 1799 участках, что составляет 90% от общего числа.

«Видеонаблюдение будет организовано на 1799 избирательных участках и в помещениях 30 территориальных избирательных комиссий, всего будет работать 3658 камер», – рассказали представители горизбиркома.

Отметим, что единый день голосования назначен на 8 сентября. На территории 99 постоянный участках видеонаблюдение проводиться не будет вследствие требований закона и наличия технической возможности.

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