Летние веранды в Петербурге планируют сделать круглогодичными

Санкт-Петербург, 13 августа. Петербургские власти работают над инициативой, которая позволит открытым кафе работать круглый год. По заявлению председателя комитета имущественных отношений Смольного Валерия Калугина, рестораторы смогут не демонтировать летние террасы в зимний период, если проект будет реализован.

В скором времени летние кафе могут перевести на круглогодичную работу. Как сообщил Валерий Калугин в интервью «Фонтанке.ру», владельцы летних кафе не обязаны будут платить за аренду в периоды, когда терраса использоваться не будет. Также он уточнил, что не все рестораторы смогут оставлять уличные веранды. Власти планируют вначале изучить территории с точки зрения правил безопасности, благоустройства и норм градостроения. Если будет выявлено несоответствие по каком-либо пункту, владельцу кафе запретят использовать террасу круглый год.

Отметим, что идея все ещё находится на стадии разработки. Ранее уже был принят закон, который продлил работу летних кафе до 10 октября. Теперь власти хотят, по крайней мере, упростить процедуру согласования открытия летних террас.