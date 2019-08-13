Директор Пулковской обсерватории рассказал, на что могут быть потрачены 2 млрд рублей

Санкт-Петербург, 13 августа. Пулковском обсерватория не планирует покупать новый телескоп за 2 миллиарда рублей. Как сообщил директор обсерватории Назар Ихсанов на встрече с журналистами, выделенные деньги следует потратить на аренду более мощных телескопов за рубежом.

Сотрудники Пулковской обсерватории, по словам Ихсанова, продолжают выполнение федеральных программ на старом оборудовании. Часть проектов из Петербурга перебазируется в Крым и Кисловодск. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, именно на этих территориях собрана самая современная российская астрономическая техника.

В Петербурге на данный момент есть только один 26-дюймовый телескоп, который достался ещё Советскому Союзу после Второй Мировой войны. Мощность этого аппарата, по информации Ихсанова, очень низкая.

Также директор обсерватории рассказал о ситуации с предполагаемым сокращением персонала. Существуют опасения, что из-за перевода программ, часть коллектива может быть уволена, директор считает напрасными. Сообщается, что сотрудники, которые не будут задействованы в работе телескопа, могут переключиться на создание научных программ, реализовывать которые можно в любой обсерватории мира.

Кроме того, Назар Ихсанов заявил, что запланированное строительство малоэтажного жилого комплекса вблизи обсерватории не доставит никаких проблем.

Отметим, что Пулковская обсерватория является одной из старейших в мире и в этом году отмечает свое 180-летие. Она была основана по указу Николая Первого в 1839 году. С 1990 года обсерватория входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга».