Дома на Тележной улице в Петербурге могут стать гостиницами

Санкт-Петербург, 13 августа. Дома, расположенный на Тележной улице в Петербурге, планируют переделать в гостиницы. Как сообщил глава Центрального района Максим Мейксин, судьбу строений решают районная администрация и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Власти Петербурга думают, что делать с нежилыми домами на Тележной улице. Как сообщает «Петербургский дневник», на данной территории могут появиться хостелы и гостиницы, однако конкретное решение, касающееся этой улице, еще не принято.

«В любом случае, если это будет любой проект, за исключением социального, например, молодежного центра, то, возможно, власти города привлекут инвестора для реализации нового проекта. Но целесообразнее отдать эту территорию под гостиницы или хостелы. Недалеко находится Московский вокзал, и они были бы востребованы», – рассказал Максим Мейксин «Петербургскому дневнику».

Отметим, что дома на улице Тележной сейчас никак не востребованы. Градозащитники уже предлагали проект сохранения исторических зданий, однако в апреле его было решено доработать. В настоящее время один из домов находится в аварийном состоянии и огорожен забором.