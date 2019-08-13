Мост через Шингарку в Петербурге закроют на год

Санкт-Петербург, 13 августа. Ремонт будет проводиться на мостовом переходе через реку Шингарку. Движение транспорта на этом участке будет остановлено на год.

В Ломоносовском районе теперь нельзя будет проехать по мосту, которы расположен вблизи деревни Низино. В течение года на объекте, который принадлежит трассе «Новый Петергоф – Низино – Сашино», будут проводиться ремонтные работы. Объехать автомобилистам можно будет по дороге «Марьино – Ольгино – Сашино» и по дополнительному участку «Петергоф – Низино – Сашино».

По сообщению «Невских новостей», работы на участке было заказано ГКУ «Ленавтодор». На мосту через реку Шингарку заменят покрытие, барьерное ограждение и гидролизацию. Также планируют обновить элементы пролета и опоры. После проделанных ремонтных работ мост сможет выдерживать вес до 80 тонн.

Отметим, что в Ленобласти в этом году планируют отремонтировать порядка десяти мостовых участков. На путеводе у дороги «Высокое – Синицыно» в Выборгском районе заменят асфальт. Также ремонт коснется мостового участка на «Мяглово – Кузьминки» в Всеволожском районе и на трассе «Торфяное – Отрадное – Заостровье» в Приозерском районе.