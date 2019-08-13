Амосов предложил отказаться от строительства ВСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 августа. Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов в эфире «Радио России» во время дебатов выступил с предложением построить Большой Смоленский мост в створе улицы Коллонтай вместо Восточного скоростного диаметра.

Он также подчеркнул, что Северной столице необходимо активнее развивать метро. По словам Амосова, система работы с инвесторами, в рамках которой был построен ЗСД, не может отслеживаться. Амосов заметил, что в пользу инвестора каждый год передается 4-5 млрд рублей.

Кандидат в губернаторы напомнил, что ВСД, согласно проекту, будет стоить 160 млрд рублей, а строительство Большого Смоленского моста обойдется в 15 млрд рублей.

Напомним, на выборах губернатора Северной столицы зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа», Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия». Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.