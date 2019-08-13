Тихонова заявила о необходимости заботиться о здоровье петербуржцев

Санкт-Петербург, 13 августа. Кандидат в губернаторы Северной столицы от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова выразила уверенность в том, что приоритетом для властей должно стать здоровье жителей города.

По ее словам, Петербургу необходимо «бесплатное здравоохранение, чистый воздух и чистая вода».

На сегодняшний день жителям Северной столицы негде купаться, заявила Тихонова в ходе дебатов.

Напомним, во вторник в эфире телеканала «Россия 1» и «Радио России» проходят дебаты между кандидатами на пост руководителя Петербурга.

Зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.