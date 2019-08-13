Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Бортко заявил, что Петербургу нужно отказаться от либеральной модели экономики

308
0 Оставить комментарий

Бортко заявил, что Петербургу нужно отказаться от либеральной модели экономики

Санкт-Петербург, 13 августа. Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Бортко во время дебатов на телеканале «Россия 1» заявил, что городу необходимо отказаться от либеральной модели экономики. 

Как передают «Невские новости», кандидат от КПРФ Бортко раскритиковал либеральный подход к экономике. По его мнению, этот подход к развитию экономики города поддерживают другие кандидаты на пост губернатора Северной столицы: Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Александр Беглов.

Напомним, на выборы губернатора Санкт-Петербурга кандидатами зарегистрированы четыре человека: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России». Выборы главы города пройдут 8 сентября 2019 года.

infox - new
Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров