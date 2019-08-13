Мужчина зарезал жену из-за долгов в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 августа. Петербуржец нанес смертельные ножевые ранения своей жене. Источник в правоохранительных органах сообщает, что молодые люди поссорились из-за невыплаченных кредитов.

В съемной квартире по улице Вадима Шефнера 26-летний мужчина напал с ножом на свою 28-летнюю супругу во время ссоры. Он нанес ей несколько ножевых ранений, которые и стали причиной смерти девушки. Полиция задержала молодого человека поздним вечером 12 августа на месте преступления. Он сразу сознался в содеянном.

Сообщается, что ссора возникла на почве невыплаченных кредитов и долгов, которые супруги нажили в период совместной жизни.

Отметим, что правоохранительные органы уже решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении петербуржца.