Беглов объяснил, как вывести экономику Петербурга на новый уровень

Санкт-Петербург, 13 августа. Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов во время дебатов на телеканале «Россия 1» объяснил, что необходимо делать для вывода экономики города на новый уровень.

По словам Беглова, важно развивать умное производство и сотрудничать с регионами, в том числе с Ленинградской областью. Также необходимо налаживать коммуникации с федеральными центрами, развивать отношения с министерствами и ведомствами, которые включали бы развитие отраслей городского хозяйства. Кроме того, с точки зрения Беглова, нужно привлекать умные инвестиции и заниматься оптимизацией расходов.

Беглов напомнил, что на ПМЭФ-2019 были подписаны соглашения на 182 млрд рублей инвестиций в экономику Северной столицы.

«Но самое важное — это увеличение количества рабочих мест. Мы можем построить что угодно, но где будем работать?» — поинтересовался Беглов.

Напомним, зарегистрированы четыре кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Надежда Тихонова от «Справедливой России». Выборы губернатора города пройдут 8 сентября.