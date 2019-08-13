Первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга прошли в прямом эфире



Санкт-Петербург, 13 августа. Первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга прошли сегодня в эфире федеральных телеканалов и «Радио России».

В них приняли участие Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Владимир Бортко (КПРФ), Александр Беглов и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). Главными темами дискуссии кандидатов стали бюджет и экономика Петербурга.

Бортко выразил мнение, что в Петербурге следует активнее развивать наземный транспорт. По его словам, это позволяют финансовые возможности города. Амосов в свою очередь высказался о работе управляющих организаций. По его словам, они должны функционировать в другом порядке.

Беглов заявил о том, что Петербург нужно сделать более комфортным, социальным, умным и открытым. Кроме того, он указал на то, что Северная столица вернулась в федеральную повестку дня и теперь получает дотации из федерального бюджета.

Тихонова считает, что петербургским властям нужно изменить подход к управлению и поставить во главу угла качество жизни людей. Она также отметила, что экономика города и страны в целом сейчас находятся в состоянии стагнации.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.