Беглов назвал приоритеты жителей разных районов Петербурга

Санкт-Петербург, 12 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о пожеланиях горожан по благоустройству в «Губернаторском эфире» на «Радио России».

Власти Петербурга подводят итоги проекта «Родной район». Главными приоритетами петербуржцев являются ремонт дорог, модернизация учреждений сферы здравоохранения и озеленение общественных пространств.

В общей сложности в проекте приняли участие порядка 400 тысяч человек. Беглов поблагодарил каждого неравнодушного горожанина.

Он добавил, что у жителей разных районов свои приоритеты. К примеру, тех, кто живет в Василеостровском районе, волнует благоустройство парков и скверов. В Московском районе, по мнению петербуржцев, не хватает детских площадок.

«А вот в Колпинском и Курортном районах в приоритете установка дополнительного освещения», —сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее Беглов поручил провести опрос среди горожан об использовании реагентов в зимний период.